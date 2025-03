100 Millionen Euro sollen dann bei Personalkosten jährlich eingespart werden: Stellen könnten etwa in Produktionsfabriken, durch die Zusammenlegung von Teams und in der obersten Führungsebene unter dem Vorstand wegfallen, sagte Richter: «Wir sind in einer Phase, in der wir die Organisation in vielen Bereichen deutlich umbauen.» Vor allem in den Werken in den USA könnte so auf die trägere Nachfrage reagiert werden.