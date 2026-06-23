Die CSS gewann demnach für das Jahr 2026 90'694 neue Kunden (+6 Prozent) hinzu, womit sich die Gesamtzahl auf 1,56 Millionen Versicherte erhöhte. Helsana ihrerseits verzeichnete einen Zuwachs von 69'000 Personen (+5 Prozent) und zählt nun fast 1,6 Millionen Versicherte. Im Gegensatz dazu verlor die Groupe Mutuel 44'000 Versicherte, was einem Rückgang von 4 Prozent ihres Bestands auf rund 950'000 Versicherte entspricht.