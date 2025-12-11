Der bisherige CEO Dubosq verlässt Tech11 nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch, wie Adcubum am Donnerstag mitteilte. Sein Nachfolger von Ameln ist bereits seit Mai 2024 als Geschäftsführer bei Tech11 tätig und übernimmt nun «planmässig die Gesamtverantwortung».
Das 2018 gegründete Start-up Tech11 habe sich zu einem «etablierten Anbieter» in der europäischen Versicherungsindustrie entwickelt, heisst es weiter. Das Unternehmen beschäftige über 100 Mitarbeitende, die Mutter Adcubum hat mehr als 300 Mitarbeitende.
Adcubum ist seit September 2025 Teil der Helsana-Gruppe. Das Unternehmen sowie seine Tochter Tech11 operieren allerdings weiterhin eigenständig.
