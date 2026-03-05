«Die Gesellschaft ist im Wandel», sagte Sonderegger. Auf der einen Seite entwickelten sich die Ansprüche an die Gesundheitsleistungen weiter. «Es wird zunehmend sofortige umfassende Versorgung bei gleichzeitig tiefen Prämien erwartet», so Sonderegger. Gleichzeitig müsse man sich überlegen, wie man das alles bezahlen könne.