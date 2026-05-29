Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde an der Generalversammlung vom Freitag Frank Juliano. Der 59-jährige Genfer ist derzeit Chief Investment Strategist beim AHV-, IV- und EO-Ausgleichsfonds Compenswiss. Zuvor war er unter anderem für die Merrill Lynch Bank in der Schweiz und für Lombard Odier tätig. Er bringe langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensanlage, Risikomanagement und Portfoliomanagement mit.