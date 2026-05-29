Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde an der Generalversammlung vom Freitag Frank Juliano. Der 59-jährige Genfer ist derzeit Chief Investment Strategist beim AHV-, IV- und EO-Ausgleichsfonds Compenswiss. Zuvor war er unter anderem für die Merrill Lynch Bank in der Schweiz und für Lombard Odier tätig. Er bringe langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensanlage, Risikomanagement und Portfoliomanagement mit.
Gleichzeitig verlassen Michèle Sutter-Rüdisser und Joachim Masur den Verwaltungsrat auf eigenen Wunsch nach Ablauf ihrer Amtszeit, wie es hiess. Yves Cuendet scheidet turnusgemäss aus dem Gremium aus.
Mit der Verkleinerung des Verwaltungsrats will Helsana das Gremium kompakter aufstellen. Der Versicherer betreut über zwei Millionen Versicherte und gehört mit einem Prämienvolumen von rund 9 Milliarden Franken zu den grössten Krankenversicherern der Schweiz.
to/tp
(AWP)