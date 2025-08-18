Das «Bitgold»-Zertifikat in Form eines ETP soll anfänglich zu 120 Prozent investiert sein. Zur Lancierung bestehe die Gewichtung aus 100 Prozent Bitcoin und 20 Prozent Gold. Die Gewichtung sei variabel und KI-gesteuert: Wenn die Stimmung im Markt für Gold «bullish» sei, werde der Anteil von Krypto zurückgefahren und jener des Edelmetalls erhöht, heisst es.