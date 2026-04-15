Die Helvetia Baloise-Aktie ist am Mittwoch mit klaren Gewinnen in den Handelstag gestartet, hat aber einen Teil des Anstiegs wieder eingebüsst. Der vor knapp fünf Monaten fusionierte Versicherungskonzern hat Zahlen zu den individuellen Ergebnissen der beiden Fusionspartner wie auch kombinierte Zahlen vorgelegt. Der Fokus liegt aber auf den anlässlich eines Kapitalmarkttags vorgelegten Zielen. Punkten kann die Gruppe mit ambitionierten Dividendenzielen.