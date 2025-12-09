Insgesamt beschäftigt die neu formierte Helvetia Baloise mit Sitz in Basel rund 22'000 Mitarbeitenden in acht europäischen Märkten. In der Vergangenheit hatte der Chef der Gruppe, Fabian Rupprecht, bereits angekündigt, dass es im Zuge der Fusion zu einem Abbau von Doppelspurigkeiten kommen wird. In den Medien reichten die Spekulationen bis zu 2000 Jobs, die verloren gehen.