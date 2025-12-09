Grösster Abbau in der Schweiz

Im Heimmarkt Schweiz dürften laut dem Sprecher in den Jahren 2026 bis 2028 zwischen 1400 bis 1800 und in Deutschland 260 bis 330 Jobs abgebaut werden. Dabei seien in der Schweiz vor allem Konzernfunktionen und Jobs im Innendienst betroffen, so der Sprecher weiter. Zur geplanten Reduktion werde im Januar ein Konsultationsverfahren gestartet.