Wie bekannt dürften im Zuge der Fusion bei der Helvetia Baloise 2000 bis 2600 der rund 22'000 Vollzeitstellen verloren gehen. Bis Ende März seien durch Abgänge oder Kündigungen etwas mehr als 1100 Vollzeitstellen abgebaut worden. Nebst der natürlichen Fluktuation und Kündigungen würden auch Frühpensionierungen zum Erreichen des Ziels angeboten.