Der Versicherungskonzern Helvetia begründet den Verkauf seiner Rhypark-Gebäude in Basel an eine Genossenschaft mit dem Wohnschutz. Wegen der Unsicherheiten in der rechtlichen Umsetzung der Wohnschutzbestimmungen sei die «Rentabilität einer nachhaltigen Sanierung schwer einschätzbar gewesen», schrieb eine Mediensprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.