Die Versicherungsgruppe Helvetia ist in der ersten Jahreshälfte gewachsen und hat dank Sonderfaktoren in etwa gleich viel verdient wie vor Jahresfrist. Die Sommer-Unwetter in der Schweiz belasteten derweil die Rechnung. Für die Zukunft will der neue Konzernchef Fabian Rupprecht das Geschäft ausbauen, aber nur, wenn dies profitabel möglich ist.