Schadenreiches drittes Quartal

In der Nichtlebenversicherung legte Helvetia mit einem währungsbereinigten Wachstum von knapp 11 Prozent zu. Vor allem in der Schweiz, in Spanien und in Österreich sei Helvetia stärker gewachsen als der Markt, betonte CEO Fabian Rupprecht an der Bilanzmedienkonferenz. «Hervorgestochen» habe aber der Bereich «Specialty Markets» mit einem Wachstum von 21 Prozent. Das Segment bietet Versicherungsdeckungen etwa in Bereichen wie Transport, Luftfahrt oder auch Kunst an.