Verbesserter Schaden-Kosten-Satz

Im Nichtleben-Geschäft konnte die Gruppe in allen Ländersegmenten einen Zuwachs erzielen, wobei in der Schweiz und Österreich das Marktwachstum übertroffen wurde, wie Helvetia betonte. Der zugrundliegende Gewinn verbesserte sich mit einem Plus von 78 Prozent auf 357,1 Millionen Franken deutlich.