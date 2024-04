Schadenreiches drittes Quartal

In der Nichtlebenversicherung konnte Helvetia mit einem währungsbereinigten Wachstum von knapp 11 Prozent zulegen, wobei die Gruppe vor allem in der Schweiz, in Spanien und in Österreich über dem Markt zulegte. Aber auch der zyklische Bereich «Specialty Markets» habe von einem vorteilhaften Umfeld und von Preiserhöhungen profitieren können, hiess es.