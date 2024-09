Der Versicherer Helvetia hat Peter Eliot zum neuen Leiter Investor Relations ernannt. Er wird Nachfolger von Philipp Schüpbach, der sich nach drei Jahren an der Spitze von Investor Relations entschieden hat, eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen. Schüpbach werde Helvetia Ende September verlassen, teilte der Versicherer am Mittwochabend in einem Communiqué mit.