Am geplanten Umfang der Ausschüttungen für die kommenden Geschäftsjahre soll sich derweil nichts ändern. Der Versicherer will weiterhin kumuliert über fünf Jahre (2021 bis 2025) mehr als 1,65 Milliarden Franken an Dividenden ausschütten. Anpassungen könnte es hingegen bei den 2025er-Zielen zur Combined Ratio (92-94%), der Neugeschäftsmarge Leben (2-3%) oder der Eigenkapitalrendite (8-11%) geben, heisst es.