Der Nettoertrag des Immobilienfonds erhöhte sich gegenüber dem Vorjahressemester um 9 Prozent auf 14,8 Millionen Franken, wie der Fondsverwalter Helvetia Asset Management am Dienstag mitteilte. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund hatte in seinem ersten Halbjahr die Anzahl der Liegenschaft von 49 auf 53 erhöht, der Verkehrswert stieg um 108 Millionen auf 1,43 Milliarden Franken.
Die Mietzinsausfallrate des Portfolios sei nochmals leicht von 1,44 Prozent per 30. September 2025 auf 1,37 Prozent per 31. März 2026 gesenkt werden, heisst es in der Mitteilung. Dies sei auch im Konkurrenzvergleich unter dem Marktdurchschnitt.
Die Finanzierung der Akquisitionen erfolgte über eine Kapitalerhöhung von 128 Millionen Franken, die der Immobilienfonds im März abschliessen konnte. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 21,2 Prozent, womit sich der Fonds seine finanzielle Flexibilität bewahre, heisst es. Die Verwaltungskommission wurde mit Wirkung per 1. April 2026 von 0,60 Prozent auf 0,55 Prozent reduziert.
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(AWP)