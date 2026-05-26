Der Nettoertrag des Immobilienfonds erhöhte sich gegenüber dem Vorjahressemester um 9 Prozent auf 14,8 Millionen Franken, wie der Fondsverwalter Helvetia Asset Management am Dienstag mitteilte. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund hatte in seinem ersten Halbjahr die Anzahl der Liegenschaft von 49 auf 53 erhöht, der Verkehrswert stieg um 108 Millionen auf 1,43 Milliarden Franken.