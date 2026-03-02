Mit dem Emissionserlös wird in erster Linie ein Immobilienportfolio im Wert von rund 108 Millionen Franken aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG übernommen, wie der Fondsmanager Helvetia Asset Management am Montag mitteilte. Für die Übertragung der vier Liegenschaften habe die Finma der Fondsleitung Ende Januar 2026 eine Ausnahmebewilligung von dem Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gewährt. Darüber hinaus sind weitere selektive Akquisitionen geplant.