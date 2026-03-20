Insgesamt wurden 1'218'750 neue Anteile zu je 105 Franken ausgegeben, bei einem Bezugsverhältnis von 8:1. Nach der Kapitalerhöhung sind rund 10,97 Millionen Anteile im Umlauf. Die neuen Titel sollen voraussichtlich ab dem 27. März an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, wie es in der Mitteilung weiter hiess.