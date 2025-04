Vieles zur Fusion bleibt allerdings noch offen. So ist beispielsweise noch nicht klar, wie viele der insgesamt gemeinsam rund 22'000 Stellen dem Zusammenschluss zum Opfer fallen werden. Für Aussagen dazu sei es noch zu früh, so Rupprecht. Nachdem die Fusionsverträge am Ostermontag unterzeichnet worden seien, würden die nächsten Monate für eine Konkretisierung der Pläne genutzt.