Die neue Gruppe wird in Zukunft in der Schaden- und der Lebensversicherung sowie im Asset Management in acht Ländermärkten in Europa tätig sein. Das sei mit Blick auf die Diversifikation wichtig, betonte Rupprecht. «Für uns ist es sehr interessant, eine starke Position in der Schweiz zu haben. Aber die Konsequenz ist auch, dass wir zum Beispiel bei Naturereignissen entsprechend betroffen sind. Hier hilft uns die Diversifikation der Risiken.»