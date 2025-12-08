Die Aktie der Helvetia Baloise Holding ist am Montagmorgen unter dem Börsensymbol HBAN mit einem Kurs von 198,20 Franken an der Schweizer Börse in den Handel gestartet. Der Kurs lag da noch leicht über der Schlussnotierung der Helvetia-Aktie vom Freitag. Danach fiel er ins Minus und büsst gegen 11 Uhr gut ein Prozent ein.