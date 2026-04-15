Der EBIT im Lebengeschaft fiel mit 237,2 Millionen (VJ 282,3 Millionen) dagegen unter Vorjahr aus. Neben den Aufwendungen für die Fusion mit der Helvetia verweist der Versicherer auf die Tatsache, dass das Vorjahresergebnis durch einen positiven Einmaleffekt begünstigt wurde. Im Segment «Asset Management und Banking» konnte das Unternehmen den EBIT ebenfalls steigern (+11,8 Prozent auf 99,6 Millionen).