Die Auslieferung der bestellten Flugzeuge ist zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 geplant, wie die Airline am Montag mitteilte. Die neuen Embraer mit 134 Sitzplätzen ersetzen die 112-plätzigen Embraer E190. Mit der jüngsten Bestellung könne die E2-Flotte in den kommenden Jahren von heute 12 auf bis zu 20 Flugzeuge der modernsten Generation erweitert werden.
Helvetic streicht insbesondere die Vorteile der neuen E2-Jets bei kurzen Pisten und steilen Anflügen hervor. Ausserdem erhöhe sich mit der Bestellung das Sitzplatzangebot sowie die Flexibilität.
cf/uh
(AWP)