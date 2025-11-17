Die Auslieferung der bestellten Flugzeuge ist zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 geplant, wie die Airline am Montag mitteilte. Die neuen Embraer mit 134 Sitzplätzen ersetzen die 112-plätzigen Embraer E190. Mit der jüngsten Bestellung könne die E2-Flotte in den kommenden Jahren von heute 12 auf bis zu 20 Flugzeuge der modernsten Generation erweitert werden.