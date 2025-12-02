Der HSL Fonds habe sein Portfolio mit dem Verkauf eines Wohnobjekts in der Ostschweiz zum Marktwert von 17 Millionen Franken optimiert und mit zwei Zukäufen im Kanton Bern (Hindelbank, Pieterlen) im Gesamtwert von rund 23,5 Millionen an gefragten suburbanen Lagen weiter fokussiert, hiess es. Dabei dürfte der Leerstand bis zum Jahresende auf rund 3 Prozent sinken (H1: 3,6 Prozent).
Die Anlagerendite erwartet der HSL Fonds dank der operativen Entwicklung und Portfolio- und Finanzierungsoptimierungen laut den Angaben deutlich über dem Zielniveau von 4 Prozent. Zudem wird eine Ausschüttung von 2,80 pro Anteil auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt.
Der HSC Fund hat in der zweiten Jahreshälfte laut einer weiteren Mitteilung zwei vollvermietete Liegenschaften in der Ostschweiz und im Raum Zürich im Gesamtwert von rund 15 Millionen Franken und einer Nettorendite von über 5 Prozent zugekauft. Der Leerstand im Portfolio bleibe mit einem Wert von rund 5 Prozent auf einem weiterhin tiefen Stand.
Der Fonds sei mit dem Anlagerenditeziel von 6 Prozent für das Gesamtjahr 2025 weiter auf Kurs, so die Mitteilung. Und so werde eine Ausschüttung von 5,35 Franken pro Anteil auf dem Niveau der Vorjahre in Aussicht gestellt.
mk/rw
(AWP)