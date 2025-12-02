Der HSC Fund hat in der zweiten Jahreshälfte laut einer weiteren Mitteilung zwei vollvermietete Liegenschaften in der Ostschweiz und im Raum Zürich im Gesamtwert von rund 15 Millionen Franken und einer Nettorendite von über 5 Prozent zugekauft. Der Leerstand im Portfolio bleibe mit einem Wert von rund 5 Prozent auf einem weiterhin tiefen Stand.