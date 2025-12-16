Die Zeichnung sei bei namhaften Vorsorgeeinrichtungen auf grosses Interesse gestossen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das angestrebte Mindestvolumen sei deutlich übertroffen worden. Die Anlagegruppe bleibe auch weiterhin für Zeichnungen offen.
Das zugesagte Kapital soll den Angaben zufolge für den schrittweisen Aufbau des Startportfolios eingesetzt werden. Dieses umfasse nachhaltige Bestandsliegenschaften, Liegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie Entwicklungsprojekte in gut erschlossenen, suburbanen Regionen mit stabiler Wohnnachfrage.
sta/hr
(AWP)