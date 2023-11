Helvetica Property will ihren Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO) an die Börse bringen. Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX soll im ersten Halbjahr 2024 stattfinden. Zudem soll der HSO bis Ende 2024 mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) zusammengelegt werden.

01.11.2023 07:51