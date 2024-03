Zudem wird Peter Bodmer den bisherigen Präsidenten Hans Ueli Keller nach zehn Jahren an der Spitze des Gremiums ablösen. Dieser wechsle per Anfang Mai ins Amt des Vizepräsidenten, heisst es. Bodmer verfüge derweil über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Immobilien. Während mehr als 25 Jahren fungierte er in leitenden Positionen in den Branchen Maschinenbau, Immobilien und Bauwesen.