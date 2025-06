Seine Nachfolge übernimmt Philipp Good, wie die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG am Donnerstag mitteilte. Er gehört dem Verwaltungsrat seit 2024 an und verfüge über 20 Jahre Führungserfahrung in der Asset-Management-Industrie. Aktuell ist er CEO des Vermögensverwalters ESG-AM AG, den er mitgegründet hatte.