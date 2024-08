Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine deutliche Kurserholung. Wie die Fondsleitung am Freitag mitteilte, stieg der Nettoertrag in der Berichtsperiode auf 12,4 Millionen Franken, was einem Dividendenbeitrag von 3,40 Franken pro Anteil entspricht. Dies entspricht etwa 65 Prozent der Vorjahresdividende.