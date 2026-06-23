Anlässlich des Abschlusses der Kapitalerhöhung informierte der Fonds zudem über den Geschäftsgang im ersten Halbjahr. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet die Fondsleitung einen Nettoertrag von rund 1,55 Fr. je Anteil und sieht sich damit auf Kurs, das Ausschüttungsziel von mindestens 2,80 Fr. je Anteil für das Gesamtjahr erneut zu erreichen. Die Leerstandsquote liegt weiterhin bei rund 3 Prozent.