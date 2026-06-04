Die Zeichnungsfrist läuft vom 9. bis 19. Juni. Neun bestehende Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils. Der Ausgabepreis beträgt 103,20 Franken je Anteil. Insgesamt sollen maximal 396'798 neue Fondsanteile ausgegeben werden.
Die Liberierung der neuen Anteile ist für den 25. Juni vorgesehen. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben.
Mit dem Emissionserlös plant die Fondsleitung unter anderem den Erwerb von zwei bereits exklusiv gesicherten Wohnliegenschaften in der Ostschweiz und im Kanton Aargau. Das Investitionsvolumen dieser Objekte beläuft sich auf rund 50 Millionen Franken. Die Nettorenditen von 3,2 beziehungsweise 3,5 Prozent liegen laut den Angaben über der aktuellen Bestandesrendite des Portfolios. Ein Teil der Mittel soll zudem in die bereits laufende umfassende Sanierung von Bestandsobjekten fliessen.
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(AWP)