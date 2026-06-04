Mit dem Emissionserlös plant die Fondsleitung unter anderem den Erwerb von zwei bereits exklusiv gesicherten Wohnliegenschaften in der Ostschweiz und im Kanton Aargau. Das Investitionsvolumen dieser Objekte beläuft sich auf rund 50 Millionen Franken. Die Nettorenditen von 3,2 beziehungsweise 3,5 Prozent liegen laut den Angaben über der aktuellen Bestandesrendite des Portfolios. Ein Teil der Mittel soll zudem in die bereits laufende umfassende Sanierung von Bestandsobjekten fliessen.