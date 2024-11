Den Angaben zufolge setzte sich das Portfolio des HSL per Ende Oktober 2024 aus 40 Wohnliegenschaften in der Deutsch- und Westschweiz zusammen. Der Verkehrswert des Portfolios wird auf 525 Millionen Franken beziffert bei einer Fremdkapitalquote von 27 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet die Fondsleitung mit einem Nettoertrag im «vorgesehenen Zielkorridor», was voraussichtlich eine Dividende von 2,80 Franken pro Anteil ermögliche.