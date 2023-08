So stiegen die Mieteinnahmen im ersten Semester 2023 auf 8,9 Millionen von 6,4 Millionen Franken im Vorjahr, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Aufgrund der Teuerung wurden Mietzinsaufschläge in Höhe von 0,4 Millionen durchgeführt. Mittlerweile verfüge der Fonds über 18 Liegenschaften, das Portfolio wuchs um 3,3 Prozent auf 332,5 Millionen Franken. Der Vermietungsstand liege aktuell bei 97,4 Prozent.