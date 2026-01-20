Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte die Nachricht am Dienstag zunächst für wenig Bewegung gesorgt. Am Nachmittag rutsche die Aktie allerdings recht rasch deutlich ins Minus, bevor sie sich leicht erholte. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent.