Henkel hatte die Preise seiner Produkte bereits in den vergangenen Jahren erhöht. «Wenn Sie den Kunden oder die Kundin davon überzeugen wollen, mehr zu bezahlen, müssen Sie einen nachvollziehbaren Vorteil bieten», sagte Knobel. Er sieht einen Trend hin zu Eigenmarken des Handels. «Trotzdem gibt es zu Markenprodukten wie Persil oder Schwarzkopf eine grosse Loyalität. Die Produkte werden vielleicht etwas sparsamer verwendet, aber weiter gekauft.»