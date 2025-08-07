Dagegen hoben die Düsseldorfer das untere Ende ihrer Margenprognose um 0,5 Prozentpunkte an und erwarten nun eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent. Dabei profitiert Henkel von seinem Sparprogramm im Konsumgütergeschäft sowie Änderungen im Portfolio und höheren Preisen. Die steigende Profitabilität soll Knobel zufolge jedoch nicht zu Lasten der Investitionen in neue Produkte gehen. Berücksichtigt sind auch mögliche Auswirkungen durch die US-Zollpolitik. Diese haben Knobel zufolge wenig direkten Einfluss, da Henkel seine Produkte für den US-Markt überwiegend dort produziert.