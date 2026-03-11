Der Konsumgüterkonzern Henkel hat 2025 in einem schwierigen Umfeld weniger umgesetzt und operativ etwas weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management vorsichtig und erwartet einen «etwas verhalteneren Start». «Unser geschäftliches Umfeld war und ist von grossen Herausforderungen gekennzeichnet», sagte Henkel-Chef Carsten Knobel am Mittwoch laut Mitteilung und verwies auf geopolitische Spannungen sowie Zoll- und Handelskonflikte. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. An der Börse gab der Henkel-Kurs auf die Nachrichten hin nach.