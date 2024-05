Der Konsumgüterkonzern Henkel will wegen der anziehenden Geschäfte in seiner Konsumsparte 2024 eine Schippe drauflegen. Organisch dürfte der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr nun um 2,5 bis 4,5 Prozent zulegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. An beiden Enden der Spanne entspricht das einen halben Prozentpunkt mehr als bislang. Beim organischen Wachstum klammert Henkel Effekte wie Übernahmen, veränderte Wechselkurse sowie das Geschäft in Russland und die Hochinflation in der Türkei aus. Die Aktie legte als Dax-Spitzenreiter zuletzt um mehr als vier Prozent zu.