Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Quartal die trübere Verbraucherstimmung zu spüren bekommen. Der Umsatz sei in den drei Monaten organisch - also ohne Währungseffekte und Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - um ein Prozent zurückgegangen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Henkel erlöste demnach rund 5,2 Milliarden Euro. Das Management verwies auf das schwierigere geopolitische und gesamtwirtschaftliche Umfeld, hält aber an seinen Jahreszielen fest.