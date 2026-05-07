Henkel ist unter anderem für Produkte wie Persil-Waschmittel, Pattex-Klebstoff, Fa-Duschgel und Syoss-Haarpflege bekannt. Im ersten Quartal sei die Nachfrage vor allem nach Haarpflegeprodukten hoch gewesen, hiess es weiter. Klebstoffe waren besonders in den Mobilitäts- und Elektronikbranchen gefragt. Während die Geschäfte in den Regionen Asien/Pazifik und IMEA (Indien, Naher Osten und Afrika) deutlich zulegten, lief es im wichtigsten Markt in Europa dagegen schlechter. Auch in Lateinamerika schwächelte Henkel bei Klebstoffen, in Nordamerika legten die Erlöse leicht zu.