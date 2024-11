Henkel peilt für 2024 eine um Sonderposten bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 13,5 bis 14,5 Prozent sowie ein Plus von 20 bis 30 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) an. Analysten rechneten bei der operativen Ergebnismarge bereits mit einem Wert am oberen Ende, während sie beim Gewinn je Aktie eher einen Zuwachs in der unteren Hälfte vermuteten.