Der Konsumgüterhersteller Henkel wird dank Preiserhöhungen und wieder steigenden Absatzmengen optimistischer für das laufende Jahr. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Beim organischen Wachstum und der Ebit-Marge hebt das Management das untere Ende der bisher angepeilten Spanne an.

09.11.2023 07:37