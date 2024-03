Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt will die Übernahme des Elektronikspezialisten ESG in den kommenden Tagen abschliessen. Der Kauf dürfte um das Ende des ersten Quartals herum vollzogen werden, teilte Hensoldt in seinem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht in Taufkirchen bei München mit. ESG solle dann ab dem zweiten Quartal in die Hensoldt-Zahlen eingehen. Einem Sprecher zufolge will das Unternehmen anschliessend seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr anpassen. Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme Anfang Februar genehmigt.