Der Rüstungselektronik-Anbieter Hensoldt verhandelt über den Kauf des Elektronikspezialisten ESG. Die Gespräche dürften bis Anfang Dezember abgeschlossen sein, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Taufkirchen bei München mit. Um den Kaufpreis zu stemmen, will Hensoldt neue Aktien ausgeben und das Grundkapital damit um bis zu zehn Prozent erhöhen. Ein «Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH würde Schlüsseltechnologien in Deutschland stärken», begründet Hensoldt den geplanten Deal. An der Börse wurden die Nachrichten indes mit einem Kursrutsch quittiert.

14.11.2023 12:57