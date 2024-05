An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einigem Auf und Ab quittiert: Die Hensoldt-Aktie gewann am Vormittag zeitweise gut anderthalb Prozent an Wert. Dann sackte ihr Kurs um fast drei Prozent ins Minus. Am frühen Nachmittag gehörte das Papier mit einem Abschlag von 1,1 Prozent auf 37,88 Euro zu den grössten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte.