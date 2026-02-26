Das im Index der mittelgrossen Unternehmenswerte MDax notierte Papier rutschte im frühen Handel um fast sechs Prozent ab, zuletzt waren es noch rund drei Prozent Abschlag. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt weiter fort und das bisherige Jahresplus reduziert sich auf knapp 6 Prozent. Seitdem die Aktie Mitte Oktober 2025 ein Rekordhoch markiert hatte, hat sie aber rund ein Drittel an Wert verloren. Bereits im vergangenen November enttäuschte Hensoldt die Investoren mit seinen Mittelfristprognosen, was zu Kurseinbussen führte.