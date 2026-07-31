Die Aufrüstung der Nato-Staaten beschert Hensoldt eine hohe Nachfrage. «Die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben konkretisieren sich nun in unserem Auftragsbuch», sagte Firmenchef Oliver Dörre am Freitag zur Vorlage von Geschäftszahlen in Taufkirchen. In den ersten sechs Monaten verdoppelte der Rüstungselektronikkonzern seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,8 Milliarden Euro.