Arbeitslose haben es schwer

«Zurzeit ist die Möglichkeit für Menschen, die arbeitslos sind, in Arbeit zu kommen, eher schlecht», sagte Nahles. «Da braucht es einfach eine konjunkturelle Belebung.» Die Nachfrage nach Arbeitskräften nimmt laut der BA seit der zweiten Jahreshälfte 2022 spürbar ab. Im vergangenen Jahr wurden demnach in Summe 1,5 Millionen offene Stellen bei der Behörde gemeldet - so wenige wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren.